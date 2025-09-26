  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

22°SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

Petitorio

El conflicto de Dosep se hace carne entre los jubilados

En la semana se efectivizó el cobro particular para los afiliados a la obra social del Estado provincial. "Si los médicos no nos atienden, no podemos tener la receta para los medicamentos", dijeron los Jubilados Autoconvocados.

Por redacción
| Hace 1 hora

Lo que se presumía que iba a pasar, finalmente está sucediendo. Los afiliados a Dosep están sin cobertura y cada vez que tienen que ir al médico deben abonar la consulta sin ninguna esperanza de que sea reintegrada por la obra social.

 

 

Un comunicado del grupo “Jubilados autoconvocados” así lo explica. “Los afiliados de Dosep sufrimos desde hace varias semanas la falta de cobertura de nuestra obra social. Vamos al médico y nos dice que no nos puede atender si no pagamos la consulta. Si no nos atiende el médico no podemos obtener la receta para nuestros medicamentos”.

 

 

Frente a la situación, la agrupación prepara un petitorio que entregará a Dosep con la intención que se mejore la situación. La primera reunión para elaborarlo se realizará el viernes 26 de septiembre a las 18:30 en la sede de Pedernera 875.

 

 

 

