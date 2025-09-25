Dos hermanas murieron atropelladas por un colectivo: el abuelo vio el horror

El chofer del colectivo, de 36 años, tenía pasajeros a bordo pero ninguno resultó herido. La Policía trabajó en el lugar. Foto: El Doce TV.

Un hecho grave conmocionó a la vecina provincia de Mendoza. El miércoles cerca de las 18, dos hermanas de 7 y 10 años fueron embestidas por un colectivo de la línea 600 en Las Heras, Mendoza. Las pequeñas habían bajado del interno 55 y al cruzar detrás del vehículo fueron atropelladas por otra unidad de la misma línea que circulaba en sentido contrario.



Según relataron vecinos de la zona, las niñas solían volver a pie del colegio acompañadas por su abuelo. “La gente empezó a salir de las casas. Fue una escena desgarradora”, dijo un hombre que además contó que las menores tenían 11 hermanos.



Otra vecina recordó con crudeza lo ocurrido: “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas. Para mí, el micro alcanzó a arrastrarlas”.



El chofer del colectivo, de 36 años, tenía pasajeros a bordo pero ninguno resultó herido. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras, que la investiga como homicidio culposo.



Las nenas murieron en el acto, de acuerdo al parte del servicio de emergencias. Vecinos de la zona remarcaron que se trata de un sector con alta circulación y sin semáforos, lo que agrava el riesgo para quienes cruzan la calle.



El Doce TV.

