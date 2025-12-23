Tormenta en Buenos Aires: autos bajo el agua y dramatismo

Un temporal de una intensidad infrecuente sacudió este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), transformando las principales arterias en verdaderos ríos, como ocurrió con la avenida Panamericana, con autos que quedaron completamente inundados.

A pocas horas de los festejos de Nochebuena, la lluvia torrencial provocó escenas dramáticas en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde conductores debieron ser evacuados tras quedar atrapados por el avance repentino del agua.

El fenómeno meteorológico de este 23 de diciembre combinó ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y una descarga de agua masiva en apenas unos minutos. El resultado fue un colapso inmediato en el sistema de drenaje de accesos clave, sumado a complicaciones en el transporte aéreo y reportes de granizo en diversos puntos del conurbano.}

El punto más crítico se registró en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Thames, en el límite entre Boulogne y Villa Adelina. En ese sector, el anegamiento fue tan severo que varios vehículos quedaron sumergidos casi por completo.

Todos ocurrió en una jornada agobiante donde la temperatura alcanzó los 34 grados de sensación térmica.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se registraba en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.