¿A qué hora cierran las estaciones de servicio en las fiestas?

Según informo la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) los establecimientos no atenderán al público general entre las 22:00 y las 6:00, tanto en Nochebuena (del 24 al 25 de diciembre) como en Noche Vieja (del 31 al 1 de enero).

Horarios clave

Hasta las 22:00, atención normal al público.

De 22:00 a 06:00 (25/12): Cierre al público general, solo guardias para servicios esenciales.

¿Qué se entiende por Servicios Esenciales?: ambulancias y servicios de salud, unidades de bomberos, fuerzas de seguridad (Policía) y

otros organismos de asistencia pública.

Desde el sector recomiendan a los conductores organizar la carga de combustible con anticipación, especialmente antes de las 22:00, para evitar inconvenientes durante las fiestas.

