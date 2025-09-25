Andrea Quiroga denunció irregularidades y acusa a Frontera de intentar trabar su asunción

Andrea Quiroga, concejal electa de Villa Mercedes, aseguró en una entrevista en FM Lafinur que el intendente Maximiliano Frontera inició acciones en su contra con el objetivo de frenar su asunción prevista para el 10 de diciembre. “Lo que pretende el intendente es impedir mi llegada al Concejo”, sostuvo en diálogo con medios locales.

La dirigente relató que su partido fue en un primer momento aliado de Frontera, pero con el tiempo comenzaron a realizar un control más estricto de su gestión. En ese marco, accedieron en 2023 a un pendrive entregado por el Tribunal de Contralor que contenía 975 expedientes con presuntas irregularidades administrativas y financieras.

“Encontramos expedientes sin circuitos cerrados, rendiciones incompletas y ordenanzas incumplidas”, denunció Quiroga, quien agregó que la investigación incluyó fondos provinciales y nacionales. Según explicó, parte de esos recursos —más de 80 millones de pesos en transferencias nacionales— habrían sido incorporados a las cuentas municipales de manera irregular para engrosar rendiciones.

La concejal electa también señaló que hubo maniobras con cheques en la previa a las elecciones de 2023. “Hubo transferencias a cuentas virtuales incluso un día antes de los comicios. Se entregaron más de siete mil cheques entre enero y junio, cuando supuestamente debían destinarse a la emergencia por la tormenta de enero”, afirmó.

Quiroga cuestionó además que no se cumpla la ordenanza local del narcotest obligatorio para funcionarios y concejales. “Solo un edil se sometió a la prueba desde que fue aprobada en 2024”, puntualizó.

Sobre la actuación judicial, fue tajante: “No hubo investigación. Puse a disposición todas las pruebas, pero el fiscal no vio absolutamente nada. Pretenden pasar la causa a archivo sin abrir una sola línea de investigación”.

En otro pasaje de sus declaraciones, apuntó contra el aparato comunicacional del municipio: “Si el intendente hiciera una buena gestión, no tendría que pagar prensa. La gente saldría sola a defenderlo. Lo que hace es usar trolls para difamar”.

También denunció violencia política y un patrón de hostigamiento hacia mujeres: “Este intendente ha querellado a cuanta mujer se atrevió a pedirle explicaciones. Es un denunciante serial. Usa abogados de la municipalidad y presupuesto público para perseguir a quienes lo critican”.

Quiroga remarcó que no teme a las denuncias en su contra y anticipó que defenderá su derecho a ocupar la banca: “Fui electa por voluntad popular, no porque al intendente se le ocurra. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para asumir”.