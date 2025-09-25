El fuego destruyó el bosque nativo del Pie de la Cuesta

La frondosa vegetación serrana de San Francisco del Monte de Oro se vio perjudicada por un incendio que se declaró en la zona del “Pie de la Cuesta”, que es por donde baja en camino que viene de La Carolina.

Las llamas, favorecidas por el viento, se expandieron con intensidad y arrasaron con gran parte del bosque nativo, que entre otras especies tiene las palmeras caranday.

Los bomberos voluntarios de San Francisco encabezan el operativo y también cuenta con la ayuda de vecinos que tienen propiedades en la zona.

Una vecina le informó a El Diario de la República que cerca de las 20:00 las llamas escalaron hacia la cima de las sierras. Sin embargo, el panorama se volvió a agravar porque el viento cambio y bajó nuevamente hacia un sector donde hay construcciones y corrales.

A las 23:00, el diario digital "Que pasa San Francisco" informó que el incendio "esta llegando a la RP9 (ruta provincial) entre el tramo Cuesta Larga y Los Caracoles sentido San Francisco a La Carolina" y que "peligra la línea de alta tensión" y que hay animales sueltos.

Los brigadistas estimaron que el foco tiene un frente de 7 km aproximadamente. "Los bomberos de San Francisco mantienen el control y hacen guardia permanente. Por el momento el viento esta calmo y ayuda la situación. Se espera que no cruce la ruta por que podría agravarse la situación".