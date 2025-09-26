Serán el viento y las tormentas los protagonistas del fin de semana

Los vientos del norte que se establecieron el jueves a la mañana permanecerán por lo menos hasta el sábado, con una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora y ráfagas que en algunos momentos alcanzarán los 70 kilómetros.

Un alerta emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas indica que los soplidos serán más firmes en los departamentos Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles, Chacabuco y el norte de Pueyrredón y Pedernera. Además el organismo anunció que desde el viernes hasta la madrugada del sábado habrá lluvias y tormentas de diversa intensidad.

Los nubarrones comenzarán a formarse en el sur y avanzarán hacia el centro y norte de la provincia. Los movimientos podrían traer chaparrones intensos, granizo ocasional y actividad eléctrica.

Para el viernes se espera una jornada ventosa e inestable que tendrá posibilidades de lluvias y tormentas aisladas. La mínima será de 9 grados y la máxima rondará los 27.

El sábado estará un poco más frío pero el cielo estará mayormente despejado, en parte por el fuerte viento que empezará a correr en la madrugada y que irá mermando a medida que pase el día.

El último domingo del mes será una jornada radiante, con una máxima de 26 grados y, otra vez, los vientos durante todo el día.