Robo en Árbol Solo: amplían la imputación a homicidio para el único detenido

Este jueves, el juez Juan Manuel Montivero Chada dio lugar al pedido de la fiscal Ornella Costa, quien reformuló la acusación inicial: ahora Becerra enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo y robo calificado por ser en despoblado y en banda, luego de que la necropsia confirmara que el fallecimiento fue consecuencia de la fractura de cráneo sufrida durante el ataque.

El hecho ocurrió el 2 de febrero de 2025 en Los Manantiales, departamento Belgrano. Según la investigación, Becerra y dos cómplices primero simularon un desperfecto mecánico y luego regresaron para asaltar a la pareja, golpearon al hombre y maniataron a la mujer, llevándose unos 2,5 millones de pesos y objetos de valor.

En la audiencia, la querella, representada por Augusto Aguilera Marturano, pidió una calificación aún más grave: homicidio calificado por alevosía para el hombre y homicidio en grado de tentativa para la mujer, argumentando que ambos fueron atacados sin posibilidad de defensa.

La defensora oficial Nadia Agúndez no objetó la ampliación, aunque aclaró que no la convalida. El juez sostuvo que la figura de homicidio en ocasión de robo se ajusta de forma provisoria, sin descartar que la calificación pueda endurecerse si surgen nuevas pruebas.

