“Recién salgo de verlo”: el comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

La familia de Thiago pide oraciones. En las redes, las muestras de cariño son múltiples.

La salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que sufrió un fuerte accidente vial hace casi dos semanas, generó preocupación como foco de la agenda mediática, y así, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela “Pestañela” Celis, compartió un nuevo comunicado al respecto.



Tal como lo hace en forma diaria, la también ex “hermanita”, brindó detalles de su familiar: “¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa Estable. No presentó fiebre”, inició en una historia de instagram con un fondo que transmite paz y naturaleza.



Respecto al panorama específico, Celis se explayó sobre las intervenciones quirúrgicas: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.



En este contexto y días atrás, dos personas organizaron una marcha de oraciones para pedir por la salud de Medina para el próximo viernes 26, con destino hacia el hospital de Moreno en donde se encuentra internado.

