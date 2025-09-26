Un “Fitito” fue arrastrado por el agua y volcó un automóvil
En medio de la aliviadora lluvia primaveral que se precipitó sobre la ciudad de San Luis, ocurrieron algunos problemas.
En el ingreso por la avenida del Fundador, cerca del Puente Derivador, un automóvil WV Gol protagonizó un vuelco y su conductora resultó lesionada.
Por su parte, en la calle Salvador Segado cerca del cruce con la ruta provincial N° 3, un histórico Fiat 600 no pudo contra la fuerza del agua y fue arrastrado varios metros.
Lo mismo ocurrió con otros automóviles que quisieron avanzar por las calles anegadas.
