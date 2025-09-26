  • Nuestras redes
SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

Tras el chaparrón en San Luis

Un “Fitito” fue arrastrado por el agua y volcó un automóvil

En medio de la aliviadora lluvia primaveral que se precipitó sobre la ciudad de San Luis, ocurrieron algunos problemas.

Por redacción
| Hace 2 horas
Capturas de videos

En el ingreso por la avenida del Fundador, cerca del Puente Derivador, un automóvil WV Gol protagonizó un vuelco y su conductora resultó lesionada.

 

Por su parte, en la calle Salvador Segado cerca del cruce con la ruta provincial N° 3, un histórico Fiat 600 no pudo contra la fuerza del agua y fue arrastrado varios metros. 

 

Lo mismo ocurrió con otros automóviles que quisieron avanzar por las calles anegadas.

 

 

