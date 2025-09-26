Un “Fitito” fue arrastrado por el agua y volcó un automóvil

En el ingreso por la avenida del Fundador, cerca del Puente Derivador, un automóvil WV Gol protagonizó un vuelco y su conductora resultó lesionada.

Por su parte, en la calle Salvador Segado cerca del cruce con la ruta provincial N° 3, un histórico Fiat 600 no pudo contra la fuerza del agua y fue arrastrado varios metros.

Lo mismo ocurrió con otros automóviles que quisieron avanzar por las calles anegadas.