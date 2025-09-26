  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Viernes 26 de Septiembre de 2025

Ocurrió en la ruta 17

Accidente fatal cerca de El Morro

Por redacción
| Hace 1 hora
Los paramédicos del Centro de Salud de El Morro acudieron a la emergencia.

 

La tragedia ocurrió este jueves, alrededor de las 19:00, en la ruta 17 que lleva a la conocida estancia “La Morena”, que está a unos 10 kilómetros al oeste de la comuna de San José del Morro.

 

Algunos detalles de la emergencia fueron confirmados por vecinos que escucharon la partida de la ambulancia del centro de salud.

 

Como el órgano de prensa de la Policía de San Luis no ha dado información sobre este lamentable episodio, se desconoce si el fallecido viajaba solo en la pick up o iba otra persona con él. Además, si el hombre que murió era el conductor.

 

“Como hay mucha confusión sobre el hecho, no se sabe si fue solo un vuelco, o si primero impactó contra un árbol o una pirca y después el vehículo volcó",  confió uno de los pobladores de El Morro.

 

Otra fuente de la zona de Juan Llerena precisó que el hombre que murió tenía unos 63 años y que sería de apellido Valenzuela-.

 

