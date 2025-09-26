En zig zag, a toda velocidad, con una nena y medio kilo de cocaína

Zigzagueando por una de las avenidas más populosas de Villa Mercedes, en plena madrugada y a toda velocidad, un auto fue detenido por la Policía que al requisarlo encontró una sorpresa mayúscula: una nena como acompañante y medio kilo de cocaína.

No se sabe hacia dónde se dirigía el Chevrolet Onix gris que era conducido por un hombre de 27 años. Lo que pudo determinar la Policía es que la mujer que lo acompañaba tenía 23 y que estaba en el rodado por propia voluntad.

La consecuencia del procedimiento fue la detención de la pareja, que quedó a disposición del juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, y la entrega de la nena –cuya edad no fue informada- a la comisaría de la Niñez de Villa Mercedes, que se encargó de buscar un tutor para la restitución.

El auto fue detenido en la avenida Presidente Perón y la sustancia prohibida estaba en el interior de una bolsa negra que viajaba en el asiento de atrás, al alcance de la menor.