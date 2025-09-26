Colegio San José: el despido de un portero reveló "falta de diálogo" y una profunda crisis

El Colegio San José, de la capital puntana, enfrenta una "crisis" institucional, según aseguran tutores de los alumnos. Una serie de irregularidades e inconvenientes sin escucha, vienen acumulando un malestar incontenible. Pero todo ese drama explotó recientemente con el despido del portero, una persona "muy querida" por todos. La decisión causó tal nivel de indignación, que en un grito unánime la comunidad educativa exige respuestas. Este lunes, concretarán un encuentro para reclamar de forma pacífica. Los estudiantes interrumpirán su cursada en forma de repudio.



Básicamente, hay gran preocupación por una serie de decisiones que afectan al clima del establecimiento y el "vínculo de confianza" que buscan sostener con la escuela. La situación con el portero, quien se ha "desempeñado con respeto, calidez y responsabilidad", ha dejado una efervescencia infrenable.



Pero al mismo tiempo, apuntan por el cambio en la figura de la rectora interina, que -según detallaron- es reemplazada por quien hasta ahora se desempeñaba como asistente legal de la institución. Madres y padres entienden que podría tratarse de una posible "incompatibilidad de roles" que podría derivar en una "confusión" en la gestión educativa.



Y también rechazan la falta de diálogo por parte de la conducción del colegio ante problemáticas cotidianas que se plantean desde hace tiempo.

En voz de una mamá



Daiana Zapata es mamá de una estudiante del establecimiento. Según contó en diálogo con El Diario de la República, este lunes se juntarán desde las 7 de la mañana en las instalaciones del colegio para reclamar pacíficamente.



"El portero estuvo trabajando 20 años, nos ha brindado confianza, amor por los niños, respeto. Es increíble lo que pasó. Y es paradójico que suceda esto en una escuela católica, donde predicamos la palabra de Dios. Las mentiras son muchas, se ha ensuciado a este hombre", lamentó.



En otro tramo de su conversación, detalló que lo que pasó con el portero "es la gota que rebalsó el vaso" ante "muchísimas irregularidades". Remarcó que el personal no puede decir mucho porque hay temor por las fuentes laborales. Pero las madres y padres se han cargado al hombro el reclamo. Lo curioso y contundente, es la unanimidad del repudio.



"¿Sabe cuántas veces solicitamos una reunión grupal por las irregularidades que transitaban los niños en las aulas? Y la señora que está encargada ahora dijo que no daba reuniones grupales. No sabe escuchar. Entonces ese es el enojo que estamos atravesando. Se detonó por el despido, pero había más inconvenientes. Toda la escuela se está levantando", subrayó.



La mujer insistió que mientras hacen frente a costosas inscripciones, cuotas y demás obligaciones, lo mínimo que piden es un "feedback" coherente y que más allá de hablar de la palabra de Dios, esos valores se hagan práctica por quienes tienen que dar el ejemplo.



"Toda la escuela se está parando por el portero, por las irregularidades que se están haciendo desde arriba. No hay rectora, no hay alguien que diga estas cosas realmente. Por eso, padres y alumnos paramos el lunes. Queremos respuestas. No nos han dado explicaciones del despido, nadie ha comunicado nada. Nos enteramos porque los chicos a medida que iban saliendo del colegio, nos contaban", concluyó.



En definitiva, toda una comunidad se unió en solidaridad con quien aseguran que es una persona y un trabajador "intachable". Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y abran la chance de algo elemental para el funcionamiento integral del colegio: el diálogo.

