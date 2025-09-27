Estancia Grande, La Cumbre y El Trapiche registraron las lluvias más intensas en San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) dio a conocer los registros de lluvia acumulada durante las últimas horas en la provincia. Entre los valores más altos se destacaron Estancia Grande con 59,5 milímetros, La Cumbre con 54,3 y El Trapiche con 53,2, mientras que en el dique La Florida la precipitación alcanzó los 50,6 milímetros.

En la ciudad de San Luis, la estación de La Punta midió 25,4 milímetros, mientras que en la zona del Aeropuerto San Luis se registraron 26,5 milímetros. En Villa Mercedes, en tanto, la lluvia alcanzó los 18,3 milímetros, y en Justo Daract los acumulados llegaron a 38,6 milímetros.

Otros valores significativos fueron los 46,8 milímetros en Buena Esperanza, 48,7 en Los Coros, 40,2 en La Toma, 38,7 en Villa Reynolds y 33,5 en el Valle de Pancanta.