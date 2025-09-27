  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Clima

Estancia Grande, La Cumbre y El Trapiche registraron las lluvias más intensas en San Luis

La Red de Estaciones Meteorológicas informó que las precipitaciones superaron los 50 milímetros en varias localidades serranas, mientras que en la capital también se registraron importantes acumulados.

Por redacción
| Hace 3 horas

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) dio a conocer los registros de lluvia acumulada durante las últimas horas en la provincia. Entre los valores más altos se destacaron Estancia Grande con 59,5 milímetros, La Cumbre con 54,3 y El Trapiche con 53,2, mientras que en el dique La Florida la precipitación alcanzó los 50,6 milímetros.

 

En la ciudad de San Luis, la estación de La Punta midió 25,4 milímetros, mientras que en la zona del Aeropuerto San Luis se registraron 26,5 milímetros. En Villa Mercedes, en tanto, la lluvia alcanzó los 18,3 milímetros, y en Justo Daract los acumulados llegaron a 38,6 milímetros.

 

Otros valores significativos fueron los 46,8 milímetros en Buena Esperanza, 48,7 en Los Coros, 40,2 en La Toma, 38,7 en Villa Reynolds y 33,5 en el Valle de Pancanta.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo