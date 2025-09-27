  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Susto

Por un desperfecto, un avión que tenía como destino San Luis aterrizó en Córdoba

Se trata de un vuelo privado. Sucedió este viernes en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Por redacción
| Hace 3 horas
Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Foto Javier Ferreyra.

Un vuelo privado con unos 10 pasajeros a bordo, debió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba este viernes, por un desperfecto.

 


La aeronave había partido desde la terminal aérea cordobesa con destino a San Luis y, poco después de despegar, habría presentado una falla que obligó al piloto a regresar.

 


La situación motivó la declaración de un estado de alerta que se extendió aproximadamente durante veinte minutos, mientras se aguardaba la maniobra de retorno y descenso.

 


Durante ese lapso, se activo de manera completa el protocolo de emergencia en el aeropuerto. Tras lo sucedido intervino la Policía de Córdoba, Defensa Civil, Bomberos y el servicio de emergencias 107, además de la habilitación de un corredor sanitario. El despliegue de recursos se mantuvo en máxima atención hasta que la aeronave tocó pista.

 


El avión realizó el aterrizaje forzado sin inconvenientes y ninguno de los diez pasajeros ni los integrantes de la tripulación sufrió lesiones. El operativo se desactivo inmediatamente después de la confirmación del arribo seguro.

 


La activación del protocolo según indican fuentes oficiales incluyó la coordinación entre distintas fuerzas y servicios, que permanecieron en el lugar preparados para intervenir en caso de ser necesario. El procedimiento concluyó sin complicaciones y permitió restablecer la normalidad en el aeropuerto.

 


Vía País. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo