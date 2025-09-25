Misterioso objeto metálico cayó del cielo en Puerto Tirol y generó alarma vecinal

Un hecho fuera de lo común sacudió la tarde de Puerto Tirol y mantiene en vilo a la comunidad. Pasadas las 18, en la zona rural del ex Campo Rossi, varios habitantes denunciaron que un objeto metálico descendió a gran velocidad y se incrustó en el suelo tras un fuerte impacto.

El propietario del predio, Ramón Ricardo González, de 47 años, autorizó el ingreso de los efectivos policiales, quienes constataron la presencia de un elemento cilíndrico, de apariencia metálica, alojado en el terreno.

“Fue algo inesperado, se escuchó un golpe muy fuerte y cuando salimos a mirar ya estaba ese fierro raro clavado en la tierra”, relató un vecino con evidente preocupación.

Ante el hallazgo, la Policía solicitó de inmediato la intervención del Departamento de Bomberos Metropolitana, que trabaja para descartar cualquier riesgo vinculado a explosivos, combustibles o materiales tóxicos. Como medida de seguridad, el sector quedó acordonado y bajo custodia policial.

Fuentes oficiales confirmaron que se aguarda la llegada de equipos técnicos especializados en objetos aeroespaciales y residuos industriales, quienes tendrán a cargo la tarea de identificar el origen y naturaleza del misterioso cilindro.