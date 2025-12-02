  • Nuestras redes
Martes 02 de Diciembre de 2025

Cambio en Seguridad

Milei tomó juramento a Alejandra Monteoliva y oficializó el recambio en Seguridad

El presidente Javier Milei encabezó el acto en el Salón Blanco, donde Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, ante funcionarios y jefes de fuerzas.

Por redacción
| Hace 3 horas

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia oficial de juramento de Alejandra Monteoliva a cargo del Ministerio de Seguridad, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

 

El mandatario estuvo acompañado en el acto por la ministra saliente, Patricia Bullrich, además de ministros del Poder Ejecutivo, jefes y subjefes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y familiares.

 

