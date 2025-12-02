Milei tomó juramento a Alejandra Monteoliva y oficializó el recambio en Seguridad

El presidente Javier Milei encabezó este mediodía la ceremonia oficial de juramento de Alejandra Monteoliva a cargo del Ministerio de Seguridad, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El mandatario estuvo acompañado en el acto por la ministra saliente, Patricia Bullrich, además de ministros del Poder Ejecutivo, jefes y subjefes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y familiares.