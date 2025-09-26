Emiten un pedido de captura internacional contra la mano derecha de “Pequeño J”

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de líder narco “Pequeño J”, acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.



El abogado de la familia de Lara confirmó que se está por reunir con el fiscal



Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, confirmó que se está por reunir con el nuevo fiscal Adrián Arribas y que este viernes va a realizar denuncias por amenazas contra la mamá de la menor de 15 años y el tiroteo ocurrido días atrás.



Ante la prensa, Fuenzalida anunció que "hay hipótesis, pero nada firme" y que la causa se encuentra con secreto de sumario: "Me estoy por reunir con el fiscal. Hoy la causa se va a mover con el cambio de fiscalía".



Tras las imputaciones de los cuatro detenidos, el defensor remarcó que "la causa tiene que ir al fuero federal" y que no se encuentran "conformes con la carátula de homicidio".



Los cuatro se encuentran imputados por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.



Otro punto que sumó es que este viernes denunciará las amenazas a la mamá de Lara, el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en el domicilio donde vivía la menor y contra la parte policial y judicial por el manejo de la investigación.

NA.



Por último, fue consultado sobre los dichos de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sobre la transmisión en vivo de los asesinatos: "El video que mencionó Alonso no llegó a la fiscalía ¿Cómo sabe él de su existencia?".

NA.