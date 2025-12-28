  • Nuestras redes
28 de Diciembre de 2025

SAN LUIS - Domingo 28 de Diciembre de 2025

Tiene 12 años

El pibe récord: Faustino Oro y un nuevo hito en el ajedrez mundial

El ajedrecista argentino alcanzó un récord mundial al superar los 2500 puntos de Elo en Rápidas y completar el triple hito tras haberlo logrado también en Clásicas y Blitz.

Por redacción
| Hace 7 horas

El ajedrecista argentino Faustino Oro alcanzó un récord mundial al convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas

 

Un hito logrado en el marco de competencias oficiales del circuito internacional, que lo posiciona entre la élite del ajedrez y confirma su irrupción precoz en la máxima escena, con apenas 12 años y una proyección que despierta admiración a nivel global.

 

La marca conseguida por Oro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino extraordinario. El joven prodigio ya había superado la barrera de los 2500 puntos en las modalidades Clásicas y Blitz, por lo que con este nuevo logro completó un inédito “triple récord”, al alcanzar esa cifra en las tres categorías reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Nunca antes un jugador tan joven había logrado semejante registro integral.

 

El impacto de la noticia fue inmediato en el mundo del ajedrez, donde especialistas, grandes maestros y aficionados destacaron la madurez competitiva, la solidez mental y la capacidad de adaptación del argentino en ritmos de juego tan distintos. En particular, el Elo en Rápidas exige precisión, velocidad de cálculo y toma de decisiones bajo presión, cualidades que Oro demostró dominar a una edad excepcional.__IP__

 

Este nuevo récord refuerza el crecimiento del ajedrez argentino en el escenario internacional y coloca a Faustino Oro como una de las grandes promesas del deporte ciencia a nivel mundial. 

 

Con cada torneo, el joven talento continúa rompiendo barreras y escribiendo páginas históricas, mientras su nombre empieza a instalarse definitivamente entre los protagonistas del ajedrez moderno. 

 

