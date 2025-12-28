Una familia fue hospitalizada tras un choque entre un auto y una camioneta en la ruta 147

Desde la Subcomisaría 5° de La Calera informaron que este domingo 28 de diciembre por la mañana, alrededor de las 10:30, se produjo un accidente de tránsito en la ruta nacional 147, a la altura del kilómetro 959.

Según el parte policial, una mujer de 41 años conducía un automóvil Volkswagen Gol en sentido noroeste–sureste, acompañada por su pareja, un hombre de 39 años, y sus dos hijos, un niño de 5 años y una niña de 2, todos con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Por causas que se investigan, el vehículo impactó contra una camioneta Ford Ranger que era conducida por un hombre de 74 años, con domicilio en la provincia de Mendoza.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, la camioneta se encontraba detenida sobre la banquina, en el mismo sentido de circulación, y al intentar incorporarse a la ruta su conductor no habría advertido la presencia del automóvil que circulaba por la carpeta asfáltica, lo que derivó en la colisión entre ambos rodados.

Al lugar acudió personal del sistema público de salud provincial, que asistió a todas las personas involucradas en el siniestro vial. Posteriormente, la mujer de 41 años y el hombre de 39 años que viajaban en el automóvil fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis para recibir atención médica de mayor complejidad.

En tanto, los dos menores fueron derivados en otra ambulancia al Hospital Pediátrico San Luis, donde quedaron en observación. El conductor de la camioneta, por su parte, se negó a ser trasladado a un centro de salud y firmó en el lugar el acta de conformidad correspondiente.