“Los Peros” está aislado por el deplorable estado de la ruta N° 23

“Vivimos en la zona rural llamada Los Peros, hace desde hace tiempo que hacemos reclamos por el mantenimiento de la ruta provincial N° 23. Hemos insistido y nadie nos da una solución, el camino cuando llueve es totalmente intransitable”.

Nora, que es vecina del paraje que es aledaño a Santa Rosa del Conlara, envió un mensaje al WhatsApp de El Diario de la República (2665269053) para visibilizar el inconveniente que perjudica a unas 16 familias.

Por el estado deplorable del acceso que está plagado de pozos y cuando llueve mucho es imposible avanzar por barro, se enfrentan a serios problemas, por ejemplo, para ir a comprar mercadería, ir a consultas médicas, a realizar trámites o bien se ven en dificultades de recibir la visita de familiares porque están como aislados. “A Dios gracias no ha sucedido una emergencia porque como está el camino, una ambulancia no puede llegar”, describió con preocupación.

Al referirse específicamente a la batería de reclamos dijo que en la Intendencia de Santa Rosa directamente les responden que la reparación y conservación de esta ruta no está dentro de la jurisdicción. “El intendente (Miguel) Postiguillo nos dice que el Municipio se tiene que ocupar de lo que ocurre hasta un kilómetro y que Los Peros está afuera, cuando todos los impuestos los pagados en las oficinas públicas de la Municipalidad y el servicio de agua potable también lo pagamos en el pueblo”.

Nora confió que donde también encuentran oídos sordos es en Vialidad Provincial. “Acá tampoco nos dan una solución, no nos escuchan”, protestó.

Los Peros es zona rural y está ubicada a 4 kilómetros de Santa Rosa del Conlara. Está al sur del puente que cruza el río Conlara. “Lo peor que nos toca vivir es cuando llueve y directamente por ese camino no se puede pasar. Les juro, ni en bicicleta, encima cuando se seca queda totalmente desparejo”, añadió para graficar los trastornos a los que se enfrentan.

El 24 de diciembre hubo una intensa lluvia y por la correntada se desbordó un canal. "Avanzó sobre el camino que se convirtió en una laguna", señaló la joven y para respaldar lo que describió envió fotografías del "camino de los pozos, agua y barro".

“Cuando logramos que vengan, hacen una pasada con una máquina y después hay que esperar dos años más o menos. Deben entender que es necesario un mantenimiento más frecuente de la ruta”, solicitó Nora que integra una comunidad que se dedica a tareas rurales y de granja. Otros tienen serias dificultades para cumplir con sus obligaciones laborales en Merlo.