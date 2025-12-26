El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con apoyo de dialoguistas y peronistas

El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capitulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Los senadores por San Luis Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza) votaron a favor de la derogación -"liquidando a la ciencia y la educación", tal como se remarcó-.

Por su parte, el justicialista Fernando Salino (bloque Convicción Federal) votó en contra.

Con este resultado, la Casa Rosada se alzó con un gran triunfo antes de cerrar un 2025 legislativo magro, donde no pudo contrarrestar los embates opositores.

La nueva composición en ambas cámaras, luego de ganar las elecciones de medio término en octubre, le dio un fuerte empujón a Milei para impulsar un Presupuesto casi a su medida.

Así fueron las votaciones

Con la aprobación en general quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

El sitio especializado "parlamentario.com" detalló que dentro de los 45 votos a favor del Presupuesto 2026 estuvieron: los 20 senadores de La Libertad Avanza; la Unión Cívica Radical; los 3 del Pro; los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social; los dos santacruceños; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la chubutense Edith Terenzi; el cordobés Luis Juez; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

También tres integrantes de la bancada de Convicción Federal votaron a favor en la general del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y en la votación del Capítulo II: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas se abstuvo en la general y en todas las particulares.

Cuando se trató particularmente el Capítulo II el resultado fue diferente pero siempre favorable al gobierno: fueron 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Los 20 integrantes del oficialismo, los 10 radicales, los 3 del Pro, los 2 misioneros, los 2 santacruceños, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Flavia Royón y los 3 de Convicción Federal, Moisés, Andrada y Mendoza votaron a favor.

En contra estuvieron los 21 integrantes del bloque Justicialista que preside José Mayans, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero que integran Gerardo Zamora y Elia Moreno y 2 de Convicción Federal, Fernando Salino y Fernando Rejal.

También se opusieron los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que Julieta Corroza y Alejandra Vigo fueron las únicas en abstenerse.

Fuente: Noticias Argentinas y parlamentario.com