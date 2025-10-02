  • Nuestras redes
Jueves 02 de Octubre de 2025

Jueves 02 de Octubre de 2025

Más derrotas para Milei

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

Ambas leyes deberán ser promulgadas por el Poder Ejecutivo; fue por amplia mayoría opositora. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Sesión Ordinaria del Senado de la Nación. Foto: Daniel Vides/NA.

El Senado se apresta a rechazar hoy los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario. De esta manera, el gobierno de Javier Milei seguirá en la senda derrotista y deberá promulgar ambas leyes.

 

 

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos. El rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

 

 

Por su parte, el financiamiento a universidades, un texto que fue redactado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cosechó 58 voluntades afirmativas y siete negativas, en una votación que también aglomeró a la mayoría de la oposición y dejó del otro lado a los libertarios, Paoltroni y Álvarez Rivero.

 

 

Tres senadores del PRO, Alfredo de Angeli (Entre Ríos), María Victoria Huala (La Pampa) y Martín Goerling (Misiones), se abstuvieron en ambas votaciones. Mientras que la radical Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo en universidades.

 

 

NA. 
 

 

