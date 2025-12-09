Adorni confirmó que los proyectos del Consejo de Mayo irán al Congreso

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que ocho de los diez puntos que integran el Pacto de Mayo fueron saldados en el Consejo de Mayo y que las iniciativas resultantes serán enviadas al Congreso durante las sesiones extraordinarias. El resto quedará para su tratamiento en el período legislativo 2026.

Adorni indicó que el objetivo de estos proyectos es “llevar a un futuro de libertad y prosperidad” y destacó que en el semestre se realizaron seis reuniones plenarias, todas con asistencia perfecta salvo la última, donde no participó el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, por encontrarse en viaje de regreso desde Washington.

Aunque el Consejo es consultivo y no vinculante, la mayoría de las propuestas serán giradas al Parlamento. Entre los acuerdos, se busca flexibilizar la compra de tierras rurales por extranjeros y eliminar la prohibición de modificar la actividad productiva tras incendios.

También se planteó limitar el endeudamiento de las provincias con déficit primario y otorgar mayor autonomía educativa a las jurisdicciones y a cada escuela, con modalidades híbridas o a distancia bajo estándares nacionales.

Adorni anunció además la revisión de la Ley de Glaciares, actualizaciones en Zona Fría y modificaciones en Bosques y Acuicultura, junto con la eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra local.

Sobre la reforma laboral, adelantó que la propuesta incluirá cambios en convenios, cargas fiscales y regulación de plataformas, además de la eliminación del teletrabajo instaurado durante la pandemia.