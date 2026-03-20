Avanza la ciclogénesis: se esperan severas lluvias, granizo y bajas de temperatura

Un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica afecta a gran parte del país con la formación de un sistema de baja presión asociado a un proceso de Ciclogénesis, que potencia tormentas, ráfagas intensas y caída de granizo en varias provincias.

El fenómeno se da en un contexto típico de marzo, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, donde la combinación de aire cálido, humedad disponible y el ingreso de un frente frío genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas fuertes. En este caso, el sistema se ve reforzado por una vaguada en altura, lo que favorece la organización de las precipitaciones y la intensificación de los fenómenos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío ya impacta en gran parte del territorio y comienza a consolidar un centro de baja presión sobre el sudeste bonaerense, una de las zonas donde el sistema gana mayor protagonismo.

Tormentas fuertes y nueve provincias bajo alerta

En las últimas horas, el fenómeno ya dejó su marca en distintas regiones. Localidades de La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste de Buenos Aires registraron caída de granizo, ráfagas intensas y anegamientos, generando complicaciones en varias zonas.

El SMN mantiene alertas por tormentas en al menos nueve provincias: Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero.

A medida que el sistema avanza de oeste a este, las tormentas comienzan a ganar organización. El foco de mayor intensidad se desplaza hacia el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja. En esas regiones, se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con potencial de generar daños.

Una semana para seguir de cerca

Aunque el inicio de la semana se presentará estable en el AMBA, la formación de este sistema de baja presión marca el comienzo de varios días con tiempo inestable en distintas regiones del país.__IP__

El avance del frente frío y la persistencia de condiciones favorables para tormentas obligan a seguir de cerca los pronósticos y alertas oficiales, en un marzo que vuelve a mostrar su faceta más dinámica.