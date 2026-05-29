Glaciares en peligro: científicos advierten por el impacto de la legislación

Ante la reciente reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, dictada en abril de 2026 para permitir actividades productivas, la comunidad científica ha manifestado su profunda preocupación.



El químico Andrés Porta, director del Centro de Investigaciones sobre el Medioambiente (CIM, UNLP–CONICET), y el químico Jorge Sambeth, investigador del CINDECA (CONICET-CIC), analizaron la problemática aportando una mirada especializada basada en la evidencia científica actual. Los especialistas advierten que debilitar los mecanismos de protección legal incrementará los riesgos ambientales y comprometerá recursos hídricos estratégicos para el país.



A escala global, estas masas de hielo almacenan aproximadamente el 70 % del agua dulce del planeta. En Argentina, se distribuyen a lo largo de más de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, abarcando 12 provincias y 39 cuencas hidrográficas que alimentan ríos y acuíferos esenciales para la agricultura, el abastecimiento urbano y la generación hidroeléctrica.



Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran sometidos a un proceso acelerado de retroceso debido al aumento de temperaturas y a sequías prolongadas, registrando en algunas zonas cordilleranas un retroceso medio del orden de 30 centímetros por año.



Incluso cuerpos de hielo considerados históricamente estables muestran signos de deterioro. Los estudios demuestran que el emblemático Glaciar Perito Moreno entró en una fase de retroceso desde 2018, perdiendo cerca de 1 kilómetro en menos de una década.



La degradación de estos reservorios naturales, que funcionan como reguladores del flujo hídrico en las estaciones secas, amenaza con provocar escasez de agua y una mayor variabilidad en los caudales de los ríos de montaña.



Frente a la reacción ciudadana y la presentación de amparos judiciales, los expertos sostienen que la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial debe ser una política de largo plazo.



En un escenario de cambio climático, resulta fundamental mantener y fortalecer los instrumentos legales vigentes para garantizar la sustentabilidad ambiental y la seguridad hídrica de las generaciones futuras.



Universidad Nacional de La Plata/Redacción.

