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Buenos Aires

Pánico, explosiones y heridos por un incendio de un depósito de garrafas

Tres empleados resultaron con quemaduras en distintas partes del cuerpo y un adolescente está grave tras el impacto de una esquirla en su cabeza. Fue en la localidad de Mariano Acosta.

Por redacción
| Hace 4 horas

Uno de los empleados que resultó con quemaduras por el incendio en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta contó mientras era atendido por vecinos que el fuego comenzó de manera inmediata cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

 

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, y producto del hecho se confirmó que hay tres empleados heridos, los cuales fueron trasladados en un vehículo particular a la clínica Figueroa Paredes.

 

En el hospital confirmaron que Víctor Hugo Tuller resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, mientras que los otros dos colegas, Diego Hernán Robledo y Raúl Oscar Cros, tienen lesiones por el fuego en varias partes del cuerpo.

 

Durante el operativo el dueño del depósito, identificado como Óscar Adrián Benítez de 48 años, quien dijo que se dedica a la compra y reventa de tubos de gas. En el caso interviene la UFI 02 Morón.

 

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