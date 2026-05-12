La poda en Educación que asciende a $78.000 millones
El recorte representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.
Por redacción
| Hace 3 horas
El recorte a la educación dispuesto por el gobierno de Javier Milei para la educación asciende a $78.000 millones y tiene como objetivo sostener el equilibrio fiscal.
Según informe que publicó ASAP y que procesó Agencia Noticias Argentinas, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector.
La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.
Secretaría de Educación
- Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).
- Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.
- Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.
- Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).
- Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).
- Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).
- Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%)..
- Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).
- Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.
Sector Universitario
El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:
- CONEAU: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.
- Asistencia Financiera vía Tesoro: dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector. Otros rubros
- Cooperación e Integración Educativa Internacional: registró una disminución de $9 millones.
- Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $55 millones.
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