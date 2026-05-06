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Cruje el gobierno

Caso Adorni: Milei lo sostiene y Bullrich tomó distancia

"Ni en pedo se va Adorni", afirmó el presidente que de esta forma se refirió a la suerte del jefe de Gabinete. La senadora nacional se paró en la otra vereda y pidió que presente su declaración jurada de "manera inmediata". 

Por redacción
| Hace 2 horas

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, tiene que presentar su declaración jurada “de manera inmediata” porque sino “el proyecto sufre”. Por si parte y en distinta sintonía,  el presidente de la Nación Javier Milei respaldó públicamente a su colaborador directoremarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra.

 

Al ser consultado en una entrevista en la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va". 

 

"O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención...”, completó el Presidente. 

 

 

Bullrich toma distancia 

 

Sobre el caso Adorni, Bullrich dijo que que el funcionario tiene que presentar su declaración de ingresos y que debe hacerlo de forma “contundente y rápida porque sino el proyecto sufre, eso es lo más importante”.

 

“(Adorni) Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, agregó sobre el ministro coordinador. “Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, argumentó. 

 

“Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”, insistió.__IP__

 

Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Al respecto, Bullrich recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.

 

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