Denuncian abuso de autoridad policial y judicial en El Trapiche

La familia de Paulina Argüello, madre de una niña de 7 años, denunció un accionar policial y judicial que califican como “abuso de autoridad”, tras un procedimiento realizado en su vivienda de El Trapiche.

El hecho que cuestionan sucedió que el sábado 24 de mayo, a las 4 de la madrugada. Detallaron que fue ejecutado un grupo de policías que se presentó en el domicilio con una orden de la jueza del Juzgado de Menores N°3, Ana Belén Villegas, para que la madre entregara a la menor. Dicen que uno de ellos entró a la casa y directamente se la llevó.

Otro aspecto que les preocupa es que antes de ese despliegue, el viernes alrededor de las 21, sin orden de allanamiento los uniformados rompieron el candado del acceso y esperaron hasta la madrugada para concretar el retiro de la niña.

“Entraron un montón de policías a las cuatro de la mañana para agarrar y llevarse una criatura de siete años y mi cuñada no es ninguna delincuente”, fustigó uno de los familiares.

El motivo del procedimiento ordenado por la justicia habría sido una denuncia de los responsables del colegio al que asiste la menor en la capital, por dos hematomas que la institución atribuyó a posibles maltratos. “Se pudo haber golpeado en cualquier lado, menos que le haya pegado la madre”, aseguró otro de los allegados a la mamá.

“Ante esta pesadilla que está viviendo Paulina desde hace 12 días”, es que familiares que residen en Buenos Aires tuvieron que viajar para acompañarla y ayudarla a recuperar a su hija.

Después de evaluar la situación y reunir toda la información del caso, este lunes los tíos-padrinos de la nena se presentaron con un abogado en el Juzgado de Menores N°3 a cargo de Ana Belén Villegas- Allí fueron atendidos por funcionarios que, tras escudarse en que “el sumario era secreto”, se negaron a recibirlos en audiencia.

Pese a la negativa de darles mayores especificaciones de la situación judicial es que los familiares de los padrinos de la nena de 7 años solicitaron hacerse responsables legales. Alegaron que es preferible que esté con su familia directa. “Ya hicimos todos los trámites para que la reciban en el colegio donde va mi hijo en Buenos Aires y todavía no podemos resolver nada”, protestaron.

“El accionar policial fue tremendo y el accionar de la jueza es un abuso de autoridad para mí, porque no puede ser tomado de otra forma”, cuestionó uno de los familiares.