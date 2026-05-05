VII- Adivinando los nombres que sobreviven al naufragio de la gestión

No hace falta ser un analista político ilustrado para vaticinar quiénes saldrán ilesos de esta supuesta purga ministerial. En medio de la crisis de inoperancia que atraviesa el Ejecutivo, los elegidos para continuar bajo la unción de Claudio Poggi son aquellos que han demostrado que su lealtad está por encima de cualquier eficiencia administrativa. Es el triunfo de los "propios" sobre los técnicos: los nombres que se repiten en el esquema de poder no vienen a traer soluciones a los problemas de los puntanos, sino a blindar las decisiones del Gobernador y asegurar que el manejo de los recursos quede bajo estricta vigilancia familiar y política.



En este nuevo organigrama, los grandes ganadores son los denominados "boys" del poder central: los Endeiza Boys, los Santarone Boys, los Ordoñez Boys y los Masci Boys.



Estos grupos de influencia representan la verdadera estructura de mando, un esquema de "muchachos" que operan con la venia oficial para sostener un gobierno que se ha vuelto endogámico.



Al ratificar a estos sectores, Poggi confirma que su Ley de Ministerios no busca mejorar la vida de la gente, sino consolidar un pacto de silencio y conveniencia entre sus aliados más fieles, dejando claro que, para sobrevivir en Terrazas del Portezuelo, importa mucho más el apellido y la pertenencia al círculo que la capacidad de gestión.



Además, para sobrevivir en Terrazas del Portezuelo, también surge la figura de los llamados “talibanes”.