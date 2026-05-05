VI- La llamada austeridad viene con un nuevo ajuste

El discurso oficial de "austeridad" ha demostrado ser el nombre elegante para un ajuste salvaje que no recae sobre la política, sino sobre los ciudadanos. El caso de Dosep es el ejemplo más doloroso de esta realidad: con una estructura administrativa que se cae a pedazos, la obra social provincial niega medicamentos básicos y dilata de forma inentendible tratamientos de alta complejidad y costos elevados.



Si bajo la actual conducción las prestaciones elementales son un privilegio difícil de alcanzar, el escenario que se proyecta tras la disfrazada reorganización del gabinete y la eliminación de áreas clave es de una desprotección absoluta. La política de recortes no está ahorrando dinero de la "corrupción", sino que está asfixiando los derechos de miles de puntanos.



La historia se repite en la gestión de Poggi: los ajustes nunca los paga la casta dirigencial ni los "valijeros" del entorno, sino que se descargan directamente sobre las espaldas del pueblo.



Mientras el Gobernador se entretiene rediseñando el organigrama para concentrar poder en su "mesa chiquita", la gente sufre las consecuencias de una cúpula que ha decidido que el hecho de gestionar es un gasto prescindible.



Esta maniobra de vaciamiento estatal, disfrazada de eficiencia administrativa, deja a la provincia sin interlocutores válidos y sin una red de contención mínima. Sin ministros y sin una estructura que funcione, el ciudadano queda solo frente a un Estado que ha decidido bajar las persianas para cerrar sus propios números, a costa del bienestar de la gente.

