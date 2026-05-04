Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó este lunes que activó el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años que se lo llevó su padre, Josias Santos Regis, tras disparar y herir a otro hombre en la provincia de Corrientes.



El menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca" y "vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, informó la cartera en su cuenta oficial de X.



“Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, sostiene el anuncio de Seguridad.



Nahuá fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su progenitor en la localidad de Esquina.

En este contexto, la Justicia correntina inició una investigación por tentativa de homicidio, llevada a cabo por la fiscalía de turno, y otra por la desaparición del niño, bajo el Alerta Sofía, implementado en casos como Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide, entre otros.



Josias Santos Regis es un ciudadano de nacionalidad brasileña, tiene 29 años y presenta antecedentes por ejercer violencia de género contra la madre de Nahuán y por quemar la camioneta de su ex suegro.



Las autoridades locales indicaron que aquellas personas que deseen aportar datos sobre el paradero de Santos Riquelme pueden acudir a la comisaría más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) y 101 (Interior Provincial).

Agencia Noticias Argentinas.

