Murió Brigitte Bardot a los 91 años, ícono del cine francés y del activismo animalista

Brigitte Bardot, una de las figuras más icónicas del cine francés y símbolo cultural del siglo XX, falleció este domingo 28 de diciembre a los 91 años, según confirmó la Fondation Brigitte Bardot en un comunicado oficial remitido a la agencia AFP. La comunicación, que expresó “inmensa tristeza” por la pérdida de su fundadora y presidenta, destacó que Bardot dedicó su vida y energía al bienestar animal tras abandonar su prestigiosa carrera artística. No se detalló el momento ni el lugar exacto de su fallecimiento.

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Bardot fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Su irrupción en la escena internacional se produjo en 1956 con la película And God Created Woman (Y Dios creó a la mujer), dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Esta obra no solo la catapultó al estrellato, sino que también marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en la cultura occidental.

Durante su carrera cinematográfica, Bardot participó en alrededor de 50 películas, convirtiéndose en un símbolo de sensualidad y estilo, además de influir en la moda y la cultura popular de su tiempo. Entre sus roles más recordados figuran El desprecio (Le Mépris) y otras producciones emblemáticas del cine europeo.

En 1973, a los 39 años, decidió retirarse de la actuación para dedicar su vida al activismo en favor de los animales. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, organización dedicada a la protección y defensa de los derechos de los animales, que se convirtió en su principal misión en las últimas décadas.

A lo largo de los años, Bardot se hizo conocida tanto por su labor como activista animalista como por sus posturas públicas controvertidas en temas políticos y sociales, que suscitaron debates y críticas en Francia y el resto del mundo.

Su partida marca el fin de una era para el cine francés y deja un legado complejo: una carrera artística explosiva, una voz fuerte en la defensa animal y una figura polémica en el debate público contemporáneo.