Arístides Neme, el dj que hace 20 años mueve las pistas puntanas

Arístides y su vinculación con la música. "Es el motor de mi vida". Fotos: Gastón Max/Sónica Pro.

Hace 20 años que, desde atrás de una bandeja, Arístides Neme hace bailar a los puntanos con un estilo particular que hace algunos años se instaló en el house, pero que se permite el coqueteo con otros géneros. Músico antes que Dj, el autor aseguró que el balance de su carrera es “sorprendente” y que la música nunca dejó de mostrarle caminos. “Sabe cómo compensarme y mostrarme hacia dónde fluir”, agregó.

Habitual animador de la noche puntana, Neme -quien hace una o dos presentaciones al mes en la provincia- tiene algunos parámetros de trabajo, como la intención de no entregar siempre lo mismo en sus funciones. Así lo piensa junto a un grupo de djs puntanos que trabajan en Aqua o Lecoq, los dos boliches de Juana Koslay que lo vieron crecer.

“El público puntano es muy enérgico y reacciona muchísimo a los sonidos de una ciudad con cultura electrónica en constante crecimiento”, sostuvo el dj de 39 años y orgullosamente egresado del Colegio San Luis Rey.

Esta semana, Arístides tendrá una minigira que lo llevará a Buenos Aires y a Entre Ríos y que considera fruto “del trabajo constante, la dedicación y la insistencia de perseguir un sueño por el cual lucho desde hace muchos años”. Emocionado y enfocado, el puntano se presentará el jueves 19 de marzo en el bar Carnal de Palermo, adonde fue convocado por Groovebeat, un grupo de artistas del house que le prestarán la cabina por un rato.

Y el sábado otoñal, las bandejas llegarán a Paraná, al Closing Summer Festival, el encuentro que cierra la temporada veraniega en la localidad y que tendrá lugar en la Terraza del Río. Allí, Neme compartirá set con cinco colegas entrerrianos y rosarinos más Nicola Calbi, un dj Italiano de alto vuelo.

La acción musical de Arístides no queda en las bandejas. El musicalizador también compone, escribe, canta y produce. Con la idea de que “la música es infinita”, estudia constantemente y se preocupa por agrandar su formación y su campo de acción.

Si tiene que elegir un género para escuchar, el dj dice que viene del palo del blues y del funk, aunque le cuesta dejar de lado el disco y una costumbre siempre saludable: estar atento a las nuevas tendencias.

Por fuera del ámbito artístico, Neme se define como “un ser acuariano con muchas de ganas crecer en todos los sentidos”. Es el mayor de cuatro hermanos que componen una familia con raíces musicales en su abuelo, “un músico fabuloso”, que falleció hace unos años.

Consumidor de series y películas de manera constante, jugador de rugby y con el hobbie de salir a correr periódicamente, el dj creció en San Luis y de su infancia asegura que conoció a muchas personas valiosas con las que todavía se relaciona. Además vivió en varios lugares de la Argentina e incluso tuvo una experiencia en Brasil.