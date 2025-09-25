  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Jueves 25 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Jueves 25 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Bajó al 31,6%

La pobreza afectó a cerca de 15 millones de personas en el primer semestre de 2025

Mermó 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

Por redacción
| Hace 2 horas
La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%. Foto: NA.

El Indec informó que la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas.

 


La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%, donde reside el 31,6% de la población.

 


Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.

 


En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas. En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.

 

 

NA. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo