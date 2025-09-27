Triple femicidio de Varela: extraditan al quinto sospechoso detenido en Bolivia

El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, informó que Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto implicado en el triple asesinato de Florencio Varela, fue detenido en Bolivia y ya inició el proceso de extradición. Primero será llevado a San Salvador de Jujuy y luego a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia federal.

Según Pulleiro, la alerta llegó el viernes por la mañana y la Brigada de Investigaciones localizó a Sotacuro en la terminal gracias a cámaras de vigilancia y el listado de pasajeros de una empresa de transporte. El sospechoso, de doble nacionalidad peruana y argentina, cruzó la frontera por un paso ilegal: “A unos 100 metros del cruce formal, por un arroyo de un metro de ancho, utilizado por vecinos y contrabandistas”, detalló.

La captura se concretó gracias a la cooperación con las autoridades bolivianas. “Les enviamos el pedido de captura y, tras revisar hoteles de manera conjunta, ellos lo detuvieron mientras nosotros confirmábamos su identidad con el DNI en mano”, explicó el funcionario.

Tras los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada y trasladado a la capital provincial, donde será puesto a disposición de las autoridades federales para continuar el proceso judicial en Buenos Aires.

