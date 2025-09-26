Unión hizo negocio en el empate con Banfield

En Santa Fe, en un partido sin goles, y con algunas chances esporádicas, la más clara fue del local, en el primer minuto de descuento del complemento, con un remate de tijera del volante Lautaro Ríos, que fue despejado de gran manera por el arquero Matías Tagliamonte.

Con el empate, el “Tatengue” se mantiene en el primer puesto de la zona A, con 17 puntos, mientras que el conjunto albiverde de Pedro Troglio es sexto, con 14 unidades, en zona de clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha, el elenco de Leonardo Madelon deberá recibir a Aldosivi, el próximo viernes 3 de octubre a las 21:15 horas, mientras que el “Taladro” visitará a Huracán, el sábado 4 a las 19:00.

En Vicente López, los goles de los sanjuaninos fueron convertidos por el mediocampista Diego González, en dos minutos del primer tiempo, y el delantero Tomás Fernández, a los 22 del complemento, mientras que Platense había igualado a los 11 minutos, por medio del atacante Ronaldo Martínez y volvió a empatar en el quinto minuto agregado del complemento, con el tanto del delantero Maximiliano Rodríguez.

Con la igualdad, el “Calamar” es noveno en la zona B con 10 puntos, la misma cantidad de unidades que obtuvieron los dirigidos por Leandro Romagnoli, que están un puesto por detrás.

En la próxima fecha, el equipo de Cristian “Kily” González deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 horas, mientras que el “Santo” sanjuanino jugará el mismo día, a las 16:45, recibiendo a Instituto.

Lo que resta por jugar

Sábado

Aldosivi vs. Argentinos, a las 14:30

Gimnasia vs. Rosario, a las 14:30

San Lorenzo vs. Godoy Cruz, a las 16:45

Defensa vs. Boca Jrs, a las 19:00

Talleres vs. Sarmiento, a las 21:15

Domingo

Racing vs. Independiente, a las 15:15

River vs. Riestra, a las 18:00

Independiente Rivadavia vs. Huracán, a las 19:30

Instituto vs. Lanus, a las 20:15

Lunes

Barracas vs. Belgrano, a las 15:30

Vélez vs. Atlético Tucumán, a las 20.00

Martes

Newell´s vs. Estudiantes, a las 19:00