  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Sigue al frente de la zona “A”

Unión hizo negocio en el empate con Banfield

Igualaron en 0 en el estadio Florencio Sola. Por su parte, Platense y San Martín de San Juan empataron en 2. Tigre, con gol Elías Cabrera, venció a Central Córdoba. El resto de la fecha.  

Por redacción
| Hace 2 horas

En Santa Fe, en un partido sin goles, y con algunas chances esporádicas, la más clara fue del local, en el primer minuto de descuento del complemento, con un remate de tijera del volante Lautaro Ríos, que fue despejado de gran manera por el arquero Matías Tagliamonte.

 

Con el empate, el “Tatengue” se mantiene en el primer puesto de la zona A, con 17 puntos, mientras que el conjunto albiverde de Pedro Troglio es sexto, con 14 unidades, en zona de clasificación a octavos de final.

 

En la próxima fecha, el elenco de Leonardo Madelon deberá recibir a Aldosivi, el próximo viernes 3 de octubre a las 21:15 horas, mientras que el “Taladro” visitará a Huracán, el sábado 4 a las 19:00.

 

En Vicente López, los goles de los sanjuaninos fueron convertidos por el mediocampista Diego González, en dos minutos del primer tiempo, y el delantero Tomás Fernández, a los 22 del complemento, mientras que Platense había igualado a los 11 minutos, por medio del atacante Ronaldo Martínez y volvió a empatar en el quinto minuto agregado del complemento, con el tanto del delantero Maximiliano Rodríguez.

 

Con la igualdad, el “Calamar” es noveno en la zona B con 10 puntos, la misma cantidad de unidades que obtuvieron los dirigidos por Leandro Romagnoli, que están un puesto por detrás.

 

En la próxima fecha, el equipo de Cristian “Kily” González deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 4 de octubre a partir de las 19:00 horas, mientras que el “Santo” sanjuanino jugará el mismo día, a las 16:45, recibiendo a Instituto.

 

 

Lo que resta por jugar 

 

 

Sábado

 

 

Aldosivi vs. Argentinos, a las 14:30

 

Gimnasia vs. Rosario, a las 14:30

 

San Lorenzo vs. Godoy Cruz, a las 16:45

 

Defensa vs. Boca Jrs, a las 19:00

 

Talleres vs. Sarmiento, a las 21:15

 

 

Domingo

 

 

Racing vs. Independiente, a las 15:15

 

River vs. Riestra, a las 18:00

 

Independiente Rivadavia vs. Huracán, a las 19:30

 

Instituto vs. Lanus, a las 20:15

 

 

Lunes

 

 

Barracas vs. Belgrano, a las 15:30

 

Vélez vs. Atlético Tucumán, a las 20.00

 

 

Martes

 

 

Newell´s vs. Estudiantes, a las 19:00

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo