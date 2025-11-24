  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

Clausura 2025

Barracas dejó en el camino a Riestra

En el estadio Guillermo Laza, el ´Guapo´ venció al ´Malevo´ en el tiempo extra con el gol de Nicolás Blandi.

Por redacción
| Hace 1 hora

Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Unión Santa Fe o Gimnasia La Plata.

 

En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra.

 

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

 

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.

 

