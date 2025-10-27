Boca se lo dio vuelta a Barracas y se impuso 3-1

En el primer tiempo, Barracas Central le ganaba al Xeneixe. Pero Boca lo dio vueltay goleó. Foto: NA/Damián Dopacio.

El estadio Claudio Fabián Tapia, fue punto de encuentro clave entre el “Xeneize” y el “Guapo”. En un partido caliente, marcado por infracciones y amonestaciones que daban cuenta de la sed de triunfo, Boca se impuso ampliamente con una goleada fenomenal.



Primer tiempo



Barracas Central se impuso 1-0 ante Boca Juniors al término del primer tiempo del partido postergado de la Fecha 12 de la Liga Profesional. El único tanto hasta esa instancia, fue convertido a los 20 minutos por Rubén Insúa, quien aprovechó un saque largo de Marcos Ledesma, anticipó a la defensa rival y definió con un potente remate al ángulo, dejando sin reacción a Agustín Marchesín. A pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión temprana de Iván Tapia, el conjunto local mostró orden y efectividad.



El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y amonestaciones desde el arranque. A los 2 minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes. La roja a Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al “Guapo” a reacomodarse con el ingreso de Siro Rosane en lugar de Bruera.



Boca intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró concretar las oportunidades generadas. Paredes probó desde media distancia en dos ocasiones, aunque sin éxito, mientras que el juvenil Giménez tuvo una chance clara de cabeza que se fue apenas desviada. El conjunto de Ubeda tuvo mayor posesión de balón, pero se mostró impreciso en los últimos metros. Barracas, en cambio, fue más efectivo y se fue al descanso con una valiosa ventaja pese a las dificultades.

Segunda parte



Cuando faltaban 45 minutos para que terminara el encuentro postergado, Boca estaba quedando fuera de los ocho clasificados al playoffs y además afuera de la Copa Libertadores del próximo año por tercera vez consecutiva.



Pero a los 8 minutos, el panorama empezó a cambiar favorablemente. Milton Gimenez anotó el empate del “Xeneize” tras una gran actuación de Exequiel Zeballos que le cambio la cara al equipo de Ubeda.



Dos minutos más tarde, Milton Gimenez dio vuelta el encuentro para Boca y anotó el doblete tras un gran centro de Juan Barinaga que iba a ser reemplazado.



A los 21 minutos, Miguel Merentiel anotó el tercer gol del “Xeneize” tras una gran jugada de Zeballos que corrió toda la cancha y asistió al uruguayo.

A los 35 minutos, el arquero del “Guapo” tapó un gran remate de Paredes que seguía intentando un gol. Lo salvó de milagro.

Vale remarcar que en el segundo tiempo hubo dos faltas sancionadas. Primero, a los 13 minutos, el delantero Jonathan Candia fue amonestado tras meterle una patada a Milton Delgado. Luego, Rodrigo Insua fue amonestado a los 30 minutos.

NA/Redacción.