Superclásico: las listas de concentrados de Boca y River

Este domingo, la Bombonera vibrará con la fuerza de un partido clave. Boca y River protagonizarán una nueva edición del Superclásico, en una disputa por entrar a la próxima CONMEBOL Libertadores y válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.



Los equipos ya publicaron la lista de concentrados. El primero en hacerlo fue el Xeneixe. El conjunto dirigido por Claudio Ubeda, anunció su nómina de 24 futbolistas para el partido, que arrancará a las 16:30.



En la lista, hay un nombre que resalta: Edison Cavani. El delantero uruguayo no juega hace casi dos meses y todavía no se entrenó a la par del grupo, pero ocupará un lugar en el banco de suplentes.



River dio a conocer que vuelven Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, que se perfilan para ser titulares. También son 24 los jugadores que concentran, combinando juventud y experiencia de cara a un partido fundamental.



El que el elenco de Marcelo Gallardo, quien esta semana renovó su contrato por un año, buscará corta la pésima racha en la que se encuentra.



Los posibles equipos de Boca y River



Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios o Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.



River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maxi Salas.



ESPN/Redacción.

