Habilitaron el viaje de mascotas en colectivos de larga distancia

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía permitió el viaje de mascotas en colectivos de larga distancia y equiparó la legislación con el sector aéreo. La Resolución 2076/2025 prioriza la seguridad vial y la salubridad, ya que no permite un traslado libre, sino regulado bajo condiciones estrictas.

Una de ellas es que los animales no podrán viajar sueltos y que será bligatorio el uso de un contenedor o transportador adecuado, que debe permanecer cerrado durante todo el trayecto.

El contenedor tiene tres ubicaciones posibles y autorizadas, sobre la falda del pasajero responsable, debajo del asiento delantero o en el asiento adyacente (siempre que se haya adquirido dicho pasaje). En todos los casos debe estar con el cinturón de seguridad.

El "sujeto responsable" (que será un pasajero mayor de edad) asumirá la tutela total del animal durante el viaje y debe portar y exhibir la constancia de vacunación antirrábica vigente, además de cualquier otra documentación.

El dueño es además garante de que la mascota no genere molestias a terceros, así como de su custodia y bienestar integral. La norma autoriza únicamente un animal doméstico por pasajero adulto.

La resolución otorga a las compañías de transporte la potestad de regular los aspectos operativos del servicio, ya que las empresas definirán qué especies, razas, pesos y dimensiones son admisibles, pudiendo establecer limitaciones en días, horarios y recorridos específicos.

Se habilita el cobro de un boleto o tarifa por el traslado del animal. Este valor debe ser razonable, acorde al mercado y comunicado con total transparencia bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

Es obligación de la empresa garantizar la limpieza y desinfección de los asientos post-viaje para asegurar su aptitud para futuros pasajeros.

La norma aplica a mascotas generales. Los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad mantienen su propio régimen legal preexistente y no se ven afectados por estas nuevas limitaciones o tarifas.