Otro "Superclásico" entre Boca y River a la vista

Boca y River podrían cruzarse en los octavos de final del Torneo Clausura si se llegan a dar algunos resultados, luego de la victoria del “Xeneize” en el Superclásico en el que aseguró su clasificación a la siguiente instancia pero además, condicionó a su eterno rival.

El “Millonario”, que quedó sexto en la Zona B con 21 puntos, y aunque podría escalar, también podría caer hasta el octavo lugar o incluso quedarse afuera del certamen si los resultados no lo acompañan en la fecha final.

El escenario más probable para un nuevo Superclásico en los playoffs se da si Boca, líder de la Zona A con 26 puntos, derrota a Tigre y River pierde ante Vélez. En ese caso, los de Marcelo Gallardo dependerán de lo que hagan Talleres, San Martín de San Juan y Sarmiento. Si dos de esos tres equipos ganan, el conjunto de Núñez finalizará octavo, lo que lo emparejaría directamente con el puntero del otro grupo.

La ecuación, sin embargo, es tan peligrosa como delgada para River. Si los tres —Talleres, San Martín y Sarmiento— consiguen la victoria, el “Millonario” caería al noveno puesto y quedaría eliminado de los playoffs. En cambio, si solo uno gana, podría mantenerse en el séptimo lugar y evitar el cruce directo con Boca, al menos en octavos.

Existen otros caminos menos probables para un cruce anticipado. Si Boca no gana y Unión lo supera en puntos, el equipo azul y oro podría quedar segundo, mientras que River, con una derrota y solo un triunfo rival entre los que lo persiguen, podría finalizar séptimo. En ese caso, el enfrentamiento sería un A2 vs B7, manteniendo viva la chance de otro Superclásico.

Más allá de las matemáticas, la última fecha del Clausura promete tensión total. Boca intentará cerrar como líder absoluto y con la tranquilidad de saber que ya clasificó a la Copa Libertadores, mientras que River buscará no caer del octavo lugar y poner en peligro su participación en la próxima edición de la “Gloria Eterna”, de la cual hasta el momento, se encuentra fuera de ella.