Independiente festejó al final y sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó a Deportivo Riestra por 1 a 0 al término del partido que disputaron este lunes a la noche, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

El único gol de la noche llegó en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, por medio del extremo Santiago Montiel.

Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su lado, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.

En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el “Malevo” deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.