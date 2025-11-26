  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 26 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 26 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Venció a Lanús

Tigre será el rival de Racing en los cuartos de final

El Matador se impuso por 1-0 y dejó en el camino al ‘Granate’ para sellar la clasificación a la próxima ronda del Clausura 2025. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Tigre venció este miércoles como visitante por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

 

El gol del encuentro lo convirtió el delantero del ‘Matador’ David Romero, a los tres minutos del segundo tiempo.

 

Con este resultado, el conjunto comandado por Diego Dabove consiguió el pase a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que enfrentará a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River Plate. 

 

 

Los cuartos de final 

 

- Central Córdoba vs. Estudiantes | sábado 29 de noviembre, 21.30hs | Estadio Madre de Ciudades

 

- Boca vs. Argentinos Juniors | domingo 30 de noviembre, 18.30hs | La Bombonera

 

- Barracas Central vs. Gimnasia | lunes 1 de diciembre, 17.00hs | Estadio Claudio Tapia

 

- Racing vs. Tigre | lunes 1 de diciembre, 21.30hs | Cilindro de Avellaneda

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo