Tigre será el rival de Racing en los cuartos de final

Tigre venció este miércoles como visitante por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El gol del encuentro lo convirtió el delantero del ‘Matador’ David Romero, a los tres minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto comandado por Diego Dabove consiguió el pase a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que enfrentará a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River Plate.

Los cuartos de final

- Central Córdoba vs. Estudiantes | sábado 29 de noviembre, 21.30hs | Estadio Madre de Ciudades

- Boca vs. Argentinos Juniors | domingo 30 de noviembre, 18.30hs | La Bombonera

- Barracas Central vs. Gimnasia | lunes 1 de diciembre, 17.00hs | Estadio Claudio Tapia

- Racing vs. Tigre | lunes 1 de diciembre, 21.30hs | Cilindro de Avellaneda