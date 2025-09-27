Defensa y Justicia sorprendió a Boca con un triunfo agónico en Florencio Varela

Boca Juniors cayó 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la noche fue Abiel Osorio, autor de los dos goles del “Halcón”.

El encuentro tuvo un primer tiempo friccionado y sin emociones. Todo se definió en un final electrizante: a los 39 minutos del complemento, Osorio convirtió de penal tras una falta de Marchesín. Un minuto más tarde, Leandro Paredes empató para Boca desde los doce pasos, luego de una infracción a Ander Herrera.

Cuando parecía sellado el empate, Osorio volvió a aparecer. A los 48 minutos, el delantero ex Vélez conectó de cabeza un centro de Alexis Soto y decretó el 2-1 definitivo.

Con esta derrota, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto en el Grupo A con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. El próximo domingo, a las 19, recibirá a Newell’s en La Bombonera. Defensa y Justicia, que suma 15 unidades y es escolta, visitará a Tigre el viernes a las 19.