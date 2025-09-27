  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Deportes

Defensa y Justicia sorprendió a Boca con un triunfo agónico en Florencio Varela

Defensa y Justicia venció 2-1 a Boca en Florencio Varela por la décima fecha del Grupo A del Clausura, con un doblete de Abiel Osorio que selló el triunfo en el tiempo agregado.

Por redacción
| Hace 1 hora

Boca Juniors cayó 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la noche fue Abiel Osorio, autor de los dos goles del “Halcón”.

 

El encuentro tuvo un primer tiempo friccionado y sin emociones. Todo se definió en un final electrizante: a los 39 minutos del complemento, Osorio convirtió de penal tras una falta de Marchesín. Un minuto más tarde, Leandro Paredes empató para Boca desde los doce pasos, luego de una infracción a Ander Herrera.

 

Cuando parecía sellado el empate, Osorio volvió a aparecer. A los 48 minutos, el delantero ex Vélez conectó de cabeza un centro de Alexis Soto y decretó el 2-1 definitivo.

 

Con esta derrota, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó sexto en el Grupo A con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. El próximo domingo, a las 19, recibirá a Newell’s en La Bombonera. Defensa y Justicia, que suma 15 unidades y es escolta, visitará a Tigre el viernes a las 19.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo