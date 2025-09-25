Liga de Quito es semifinalista: ahora definen Estudiantes vs. Flamengo

Liga de Quito derrotó a San Pablo por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Morumbi de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La jornada se completa con el cruce entre Estudiantes y Flamengo.

El único gol del equipo ecuatoriano fue convertido por el delantero Jeison Medina, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo en la serie por 3-0, luego de haber ganado por dos goles en el encuentro de ida, Liga de Quito avanzó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Palmeiras.