Liga de Quito y una sorpresiva goleada a Palmeiras

Liga de Quito goleó por 3 a 0 al Palmeiras de Brasil al término del partido que disputaron este jueves a la noche, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Los tres goles de la noche se dieron en la primera mitad. El mediocampista Gabriel Villamil marcó un doblete, a los 15 y 46 minutos, mientras que el delantero argentino Lisandro Alzugaray convirtió de penal, a los 25.

Además, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte vio la roja el carrilero del equipo local Bryan Ramírez, con una patada vehemente sobre el tobillo del defensor argentino Agustín Giay.

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.