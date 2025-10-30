Palmeiras no falló, convirtió 4 y ahora definirá título ante Flamengo

Palmeiras sentenció este jueves una remontada histórica ante Liga de Quito tras imponerse por 4-0 como local en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, llevada a cabo en el Allianz Parque de Brasil.

Los tantos de la goleada los anotaron Ramón Sosa y Bruno Fuchs, a los 20’ y 49 minutos del primer tiempo, respectivamente, mientras que Raphael Veiga hizo lo propio a los 24’ y 37’ del segundo periodo.

Con este resultado, el Verdao logró dar vuelta la serie tras el 0-3 obtenido en la ida en Ecuador y deberá enfrentar al Flamengo el sábado 29 de noviembre para conocer al próximo ganador del torneo de mayor prestigio del continente.

Síntesis

Palmeiras (BRA) 4 – 0 Liga de Quito (ECU)

Estadio: Allianz Parque

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Joaquin Piquerez, Andreas Pereira, Mauricio, Allan Ellias; Vitor Roque, José Manuel López, Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Richard Mina, Ricardo Ade, Leonel Quiñónez, Josue Cuero; Gabriel Villamíl, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo; Jeison Medina, Lisandro Alzugaray. DT: Tiago Nunes.

.

Gol en el primer tiempo: 20m Ramón Sosa (P); 49m Bruno Fuchs (P).

Gol en el segundo tiempo: 24m Raphael Veiga (P); 37m Raphael Veiga (P).

.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Lautaro Pastran por Lisandro Alzugaray (L); 19m Raphael Veiga por Mauricio (P); 19m Felipe Anderson por Ramón Sosa (P); 22m Michael Estrada por Jeison Medina (L); 30m Khellven por Bruno Fuchs (P); 30m Daniel de la Cruz por Josue Cuero (L); 30m Alexander Alvarado por Fernando Cornejo (L); 40m Darío Mina por Richard Mina (L); 42m Anibal Moreno por Allan Ellias (P); 42m Agustín Giay por Vitor Roque (P).