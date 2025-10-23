Por el codazo de Rojo: Santiago Sosa en duda para la "la vuelta" ante Flamengo

El mediocampista de Racing, Santiago Sosa, quien es una de las grandes figuras de la “Academia”, sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho y peligra su presencia para la vuelta ante Flamengo, en las semifinales de la Copa Libertadores.

Sosa, quien rindió en un nivel altísimo desde que llegó a Racing a principios del 2024, recibió un fuerte codazo por parte de su propio compañero Marcos Rojo durante el final del encuentro en el que el equipo de Avellaneda perdió 1-0.

Producto de este fuerte golpe, Sosa terminó el partido con un vendaje en la cabeza mientras que a medida que pasaban los minutos su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona.

Fue por esto que el mediocampista quedó en observación en un hospital, donde se le realizaron estudios y se terminó confirmando la gravedad de la lesión.

Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar los pasos a seguir, aunque todo apunta que se perderá el partido de vuelta, donde Racing intentará frente a su gente dar vuelta la serie y así meterse en la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años.

Flamengo con una baja muy sensible

El delantero brasilero Pedro, una de las grandes figuras del Flamengo, se perderá el partido ante Racing, debido a una fractura en su antebrazo derecho.

Pedro, quien representó una verdadera complicación para la defensa de Racing durante todo el partido que se jugó este miércoles en el Maracaná, sufrió la lesión luego de un choque con el mediocampista Santiago Sosa.

Luego de dicha acción, el delantero quedó tirado en el piso y, luego de ser asistido por los médicos, siguió presentando molestias en la zona hasta que fue reemplazado en el minuto 27 del segundo tiempo por Bruno Henrique.

Pedro fue una de las figuras de la ida, mostrándose como referencia no solo en el área de Racing sino también colaborando en la generación de juego ofensivo y rotando constantemente con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, su gran socio en el “Mengao”.

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo será el próximo miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, donde la “Academia” intentará dar vuelta el 1-0 sufrido en la ida.